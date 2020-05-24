3,5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan bayram pozu
3,5 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal'dan bayram pozu geldi. Kobal'ın son hali beğeni ve yorum rekoru kırdı. Hayranları oyuncuyu güzelliğinden ötürü övgülere boğdu.
2. Sayfa'da yer alan habere ; Sinem Kobal'ın dinç beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.