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  3. 24 Mayıs 2020 17:03

3,5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan bayram pozu

3,5 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

3,5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan bayram pozu

Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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3,5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan bayram pozu

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal'dan bayram pozu geldi. Kobal'ın son hali beğeni ve yorum rekoru kırdı. Hayranları oyuncuyu güzelliğinden ötürü övgülere boğdu.

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3,5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan bayram pozu

2. Sayfa'da yer alan habere ; Sinem Kobal'ın dinç beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.

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3,5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan bayram pozu

Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.

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