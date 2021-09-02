3.5 yıl hapis yatan Selim Erdoğan: ''İşlemediğim suçun cezasını çektim''
2017'de uyuşturucu kullanma suçundan cezaevine giren bir çocuk babası Selim Erdoğan, geçtiğimiz yıl özgürlüğüne kavuşmuştu. Selim Erdoğan, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Cezaevinden çıktıktan sonra 'Ramo' adlı diziyle ekranlara dönen Selim Erdoğan, yeni bir sinema filmi çektiklerini söyledi.
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Ünlü oyuncu, "BKM'ye yaptığımız bir filmimiz var. Sağ olsun Necati abi de çok destek çıktı. Arkamda durdu. Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun. Elbette endişeyle çıkıyorsunuz. Acaba ne olacak, ne düşünecekler?" diye konuştu.
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DAVA DEVAM EDİYOR
"Süreç sizin için nasıl geçti?" sorusuna oyuncu; "O süreç tam olarak bitmiş değil. Dava hala devam ediyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey, önemli olan işlediğiniz bir suçun cezasını çekmek" dedi.
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Selim Erdoğan, sözlerine; "Ben işlemediğim bir suçun cezasını çektim. Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum" şeklinde devam etti.
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