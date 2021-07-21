3'üncü kez hamile kalan Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç'ten tatil pozları
Üçüncü kez hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'le birlikte çekilen tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bodrum tatilini sürdüren ünlü oyuncu, Instagram'dan da sık sık tatil kareleri paylaşıyor.
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Bergüzar Koral, eşi Halit Ergenç'le birlikte çekilen yeni fotoğrafları Instagram'dan "An" notuyla paylaştı.
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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bu kez kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızlarının isminin ise Leyla olacağını duyurmuştu.
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Ünlü çiftin paylaşımına kısa sürede 150 binden fazla beğeni geldi.
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