4 Aralık haftası burç yorumları

Ayrıca; kısıtlanma, engellenme, gerginlik ya da inatlaşmalardan uzak durun. Öfke ile kalkarsanız, zararla oturabilirsiniz. Bunun yerine; daha barışçı, anlaşmacı ve uzlaşmacı olmalısınız. Özellikle hafta sonu; Perşembe, Cuma, Cmt. ve Pazar günlerinde, Antares zaten olumsuz yerleşimdeki Mars-Güneş kavuşumunun etkilerini daha da çoğaltabilir.