4 Aralık haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 4 Aralık haftası burç yorumları... Gergin gökyüzü devam ediyor...
Güneş-Mars kavuşumu ve Satürn’ün Mars’a yaptığı kare açı zayıflasa bile bu hafta da devam ediyor. Bu yüzden; yakıcı, yıkıcı, öfkeli, saldırgan durumlara, patlama, yangın ve yaralanmaya dikkat etmelisiniz.
Ayrıca; kısıtlanma, engellenme, gerginlik ya da inatlaşmalardan uzak durun. Öfke ile kalkarsanız, zararla oturabilirsiniz. Bunun yerine; daha barışçı, anlaşmacı ve uzlaşmacı olmalısınız. Özellikle hafta sonu; Perşembe, Cuma, Cmt. ve Pazar günlerinde, Antares zaten olumsuz yerleşimdeki Mars-Güneş kavuşumunun etkilerini daha da çoğaltabilir.
Büyük olaylar, büyük savaşlar ya da büyük kayıplar görebiliriz. Yayılma ve büyüme isteği saldırganlığa dönüşebilir. Eğer güç ve otorite dengelenmezse, şiddetin dozu artar. Ayrıca; kalp, beyin ve tehlikeli sağlık sorunları gündeme gelebilir.
Bu hafta Pluto’nun Venüs ve Jüpiter ile gerilimli açıları da devrede olacak. Cinsel zorbalık, aşırı tutkulu dürtülerin kontrolsüzlüğü, ölçüsüz yakınlaşmalar, tacizler, ilişkilerde kıskançlık, büyük amaçlara ulaşmaya çalışırken gelen kayıplar, büyük planlarda zorunlu değişimler, kayıplar ya da hesapsızlık yüzünden işlerin bozulması gibi durumlarla karşılaşma olasılığı vardır.