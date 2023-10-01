4 aylık eşinden boşanan Şeyma Subaşı hakkında olay aşk iddiası

Yazıda şu sözlerle Şubaşı'nın yeni aşka yelken açtığı iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Şeyma daha boşanma tamamlanmadan gönlünü yeni bir aşka kaptırmış... Yeni sevgilisi ise iş adamı Burak Ateş... Şeyma Subaşı'nın Meedo'ya sevgisinin bitmesinin sebebi olan Burak Ateş ile yaşadığı aşkı şu an yakın arkadaşları dışında bilen yok... Burak Ateş ismi gerçekten akıllara başka soru işaretlerini de getiriyor. Çünkü Şeyma, Meedo ile Marakeş'te yaptığı ve herkesin konuştuğu düğününe sadece 15 kişiyi davet etmişti. Ve düğüne davetli olan 15 kişiden biri Burak Ateş'ti..."

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