4 Mart'ta vizyona girecek olan Bergen filminin fotoğrafları

Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı ve dağıtımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği sezonun en merakla beklenen filmin senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi.