4 Mart'ta vizyona girecek olan Bergen filminin fotoğrafları
Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı merakla beklenen Bergen filmi 4 Mart’ta vizyona giriyor. Mehmet Binay’ın yönetmenliğini, Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un senaryosunu üstlendiği film, ünlü arabesk şarkıcısı Belgin Sarılmışer’in acılarla dolu hayatını konu alıyor.
Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bergen filmine sayılı günler kaldı.
Büyük bir irade göstererek var olmaya çalıştığı hayatı, trajik bir sonla biten ‘Bergen’in yaşam öyküsünü anlatan film, 4 Mart'ta sinemalarda seyircisiyle buluşacak.
Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı ve dağıtımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği sezonun en merakla beklenen filmin senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi.
Zengin oyuncu kadrosu ve performansları ile uzun süre konuşulacak Bergen filmi, müzik tarihine geçen sesi ve konservatuvarda başlayan şarkı söyleme tutkusuyla efsaneler arasına girmiş Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.
Filmde, Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.