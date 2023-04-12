4 yıllık aşk bitti! Seren Serengil, Mustafa Tohma'dan ayrıldı

"BUNDAN SONRAKİ HAYATINDA MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Saatler önce evli 2 çocuk sahibi bir kadının yasak aşk yaşadığı iddia ederek tepki gösteren Seren Serengil, son paylaşımında ilişkisini bitirdiğini söyleyerek "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.