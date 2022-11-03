40 yaşındaki Azra Akın güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor

Aslen Uşaklı olan Azra Akın, 1981 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. Futbolcu bir baba ve öğretmen bir annenin kızı olan yıldız, 2002 yılında hem Türkiye hem de kainat güzeli seçilerek milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.