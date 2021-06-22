42 yaşındaki Mine Tugay jakuzi pozuyla nefes kesti
Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla adından söz ettiren 42 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, bu sefer jakuzi içinde poz verdi.
42 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada paylaşımlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu, jakuzi içinde Cem Talu’nun objektifine poz verdi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Yeni sezona hazırlanan ve ekrana iddialı bir projeyle dönmek isteyen Mine Tugay, şimdilerde teklifleri değerlendiriyor ve dizi senaryoları okuyor. Severek canlandıracağı bir rol isteyen oyuncu, seçimlerinde titiz davrandığını söylüyor.
TATİL PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI
Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı. Yaz tatiline çıkan Tugay, bikinisiyle kumsalda poz verdi. Tugay tatil fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaştı.
Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı saatler içinde 200 bine yakın beğeni aldı.