42 yaşındaki Mine Tugay jakuzi pozuyla nefes kesti

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Yeni sezona hazırlanan ve ekrana iddialı bir projeyle dönmek isteyen Mine Tugay, şimdilerde teklifleri değerlendiriyor ve dizi senaryoları okuyor. Severek canlandıracağı bir rol isteyen oyuncu, seçimlerinde titiz davrandığını söylüyor.