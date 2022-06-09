43 yaşındaki Mine Tugay son paylaşımı ile nefes kesti
Sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Mine Tugay, sütyensiz pozları ile beğeni topladı.
En son Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle seyircilerle buluşan Mine Tugay, her paylaşımı gündem olan Instagram paylaşımlarına devam ediyor.
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43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, cesur kareleriyle sosyal medyanın nabzını değiştirmeyi başarıyor.
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1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Tugay, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan oldu.
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Beyaz teni ve turuncu saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, aynı zamanda bir o kadar da cesur.
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