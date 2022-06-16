  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 45'lik Ebru Şallı mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

45'lik Ebru Şallı mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

Eşiyle yurt dışında olan eski manken Ebru Şallı, havuz başında çektirdiği mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. 45 yaşındaki Şallı, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

45'lik Ebru Şallı mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Eski manken Ebru Şallı, bir süredir eşi Uğur Akkuş ile yurt dışında tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Şallı, günlük yaşantısından kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

1 / 12
45'lik Ebru Şallı mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 2

45 yaşındaki iki çocuk annesi Ebru Şallı, son olarak havuz başında çektirdiği pozları paylaştı. 

2 / 12
45'lik Ebru Şallı mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Yıllardır sağlıklı beslenmesine ve sporuna önem veren Şallı, leopar desenli mayolu pozlarını yayınladı. Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Şallı, takipçilerinden de tam not aldı.

İşte Ebru Şallı'nın o pozları:

3 / 12
45'lik Ebru Şallı mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı - Resim: 4
4 / 12