48 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı
48 yaşındaki güzel oyuncu Hande Ataizi sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaşmaya devam ediyor.
48 yaşındaki güzel oyuncu Hande Ataizi spor paylaşımlarına devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaracak güzel vücuduyla herkesi şaşkına çevirdi. Ataizi'nin vücudunu spora borçlu olduğu paylaşımlarından anlaşıldı.
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"Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" diyen Ataizi'nin spor paylaşımlarına övgüler yağmaya devam ediyor.
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Sık sık antreman paylaşımları yapan Ataizi geçtiğimiz günlerde 90 kiloluk halterle antrenman yapmıştı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme bomba gibi düşen güzel oyuncu, "Özendirici olsun diye yaptım ama yeni jenerasyon çok tembel" demişti.
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48'lik güzel oyuncu Hande Ataizi, hiçbir zaman sporunu aksatmamaya özen gösteriyor.
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