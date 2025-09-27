4'üncü kez anne olan Wilma Elles'in doğum sonrası bikinili pozuna kendi bile inanamadı
Türkiye'nin "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle tanıdığı ve geçtiğimiz sene sürpriz bir kararla adını Mücella olarak değiştiren güzel oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne olmuştu. Elles doğumdan sadece 8 gün sonraki bikinili pozuna kendisi bile inanamadı.
Oyunculuk kariyerine Türkiye'de devam eden, 2016 yılında Türk vatandaşlığına geçen Almanya doğumlu güzel oyuncu Wilma Elles adını Mücella Elles olarak değiştirmişti. Mücella Elles 2015'te Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Elles'in 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile olan evliliğinden ise Tiara Manolya adında bir çocuğu olmuştu. Uzun yıllardır hayatını Türkiye'de sürdüren ve Türk vatandaşlığını da alan Alman oyuncu Mücella Elles, 4'üncü çocuğuna hamile kaldığını açıklamıştı. Hamilelik haberini renkli bir cinsiyet partisiyle duyuran Elles’in, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflardaki mavi detaylar dikkat çekti. "It’s a boy…" notunu düşerek bebeğin erkek olacağını duyuran oyuncu, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Adını Mücella olarak değiştiren Elles sosyal medyadan paylaştığı mutlu haberle hayranlarına dördüncü çocuğunu sağlıklı şekilde kucağına aldığını duyurdu.
Oğullarına Leon Mirza adını verdiklerini açıklayan Elles, “Allah’a şükür seni sağ salim kucağımıza aldık. Bizim için en büyük nimetsin. Milat, Melodi ve Tiara’ya kardeş oldun” sözleriyle duygularını dile getirdi.
Wilma Elles ve Mehmet Şah Çelik’in oğulları Leon Mirza, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.