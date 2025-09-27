4'üncü kez anne olan Wilma Elles'in doğum sonrası bikinili pozuna kendi bile inanamadı

Oyunculuk kariyerine Türkiye'de devam eden, 2016 yılında Türk vatandaşlığına geçen Almanya doğumlu güzel oyuncu Wilma Elles adını Mücella Elles olarak değiştirmişti. Mücella Elles 2015'te Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Elles'in 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile olan evliliğinden ise Tiara Manolya adında bir çocuğu olmuştu. Uzun yıllardır hayatını Türkiye'de sürdüren ve Türk vatandaşlığını da alan Alman oyuncu Mücella Elles, 4'üncü çocuğuna hamile kaldığını açıklamıştı. Hamilelik haberini renkli bir cinsiyet partisiyle duyuran Elles’in, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflardaki mavi detaylar dikkat çekti. "It’s a boy…" notunu düşerek bebeğin erkek olacağını duyuran oyuncu, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.