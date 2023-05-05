5 Mayıs Ay tutulmasına dikkat... Ay tutulması öncesi güncel burç yorumları...
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: Bu geceki Ay Tutulmasında tehlikeli ve suça yönelik konulardan uzak durun...
Ay tutulmalarının etkileri ortalama 3-4 Ay kendini gösterebilir. Etkilenme, bazı kişisel haritalarda derinleşebilir ve süresi uzayabilir. Genel olarak dolunay günlerinden bildiğimiz; sonlanmaya yakın duygu ve düşünceler, duygu karmaşası, dengesizliği ve duygu dalgalanmaları olur. İnsanın; mantığı ile duygu ve sezgileri arasında kararsız kaldığı, endişe duyduğu ve uykusuzluk yaşadığı günlerdir.
5 Mayıs Cuma gecesi, Akrep burcundaki Ay tutulmasına özgü olarak; yer altı hareketleri ve doğa felaketler tetiklenebilir, suça ve gizli saklı işlere ya da tutkulu cinsel ilişkilere yönelen tehlikeli eğilimler artabilir. Zuben El Genubi ve Menkar sabit yıldızlarının tutulmaya eşlik etmesi; affetmezlik, acımasızlık, kıskançlık, şiddet, kaza, yaralanma, hastalıklar ya da kayıplar gibi olumsuz ve şanssız durumları tetikleyebilir. Tutulmaya, Uranüs ve Merkür de katılıyor. Gelişmeler; beklenmedik, hızlı, şaşırtıcı ve iletişim kopukluğu ile birlikte gelebilir. Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçları daha çok etkilenecek gibi görünüyor. Kesinlikle sakin kalmak, öne atılmamak, anlayışlı, yavaş ve uzlaşmacı olmak gerekiyor.
YÜKSELEN KOÇ: Ölüm ötesini ilgilendiren konular, gizli saklı cinsel yakınlaşmalar, miras, vergi, sigorta gibi direkt olarak size ait olmayan para konularında; gereksiz riskler, kararsızlıklar, suça yönelik hareketler ve duygusal dalgalanmalar sizin için tehlike yaratabilir. Bu alanlarda daha anlayışlı ve sakin kalmanız gerekiyor. Yoğun gündeminiz para konuları üzerinde ağırlık kazanacak. Para ile ilgili, beklenmedik anlaşma, görüşme ya da gelişmeler olabilir. Aileniz, ev, aile büyükleri ya da sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle; gereksiz, abartılı ve sertleşen davranışlardan kaçınmalı, yaralanmalı kazalara karşı dikkatli olmalısınız.
YÜKSELEN BOĞA: Evlilik, eş, ortaklık ya da birliktelik gibi en yakın ikili ilişkinizde; dalgalanmalar, anlaşmazlıklar, kararsızlıklar, belirsizlikler, düşünce ayrılıkları ya da inatlaşmalar olabilir. Sonlanmaya gitmemesi için daha anlayışlı olmanız gereken zamandır. Çünkü dikkat etmezseniz kopmalar ya da küsmeler gündeme gelebilir. Daha ağırlıklı olarak kendinizi düşüneceğiniz günlerdir. Çevresel ilişkileriniz, iletişimleriniz, yeni tanışmalar, kendinizi dışarıya gösterme ve tanınma isteğiniz yükselecek. Yakın çevre ve akrabalar ile iletişim kurma sorunu, meslek ve kariyerdeki önemli değişimler psikolojik yönden zorlayıcı olabilir.