5 Mayıs Ay tutulmasına dikkat... Ay tutulması öncesi güncel burç yorumları...

5 Mayıs Cuma gecesi, Akrep burcundaki Ay tutulmasına özgü olarak; yer altı hareketleri ve doğa felaketler tetiklenebilir, suça ve gizli saklı işlere ya da tutkulu cinsel ilişkilere yönelen tehlikeli eğilimler artabilir. Zuben El Genubi ve Menkar sabit yıldızlarının tutulmaya eşlik etmesi; affetmezlik, acımasızlık, kıskançlık, şiddet, kaza, yaralanma, hastalıklar ya da kayıplar gibi olumsuz ve şanssız durumları tetikleyebilir. Tutulmaya, Uranüs ve Merkür de katılıyor. Gelişmeler; beklenmedik, hızlı, şaşırtıcı ve iletişim kopukluğu ile birlikte gelebilir. Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçları daha çok etkilenecek gibi görünüyor. Kesinlikle sakin kalmak, öne atılmamak, anlayışlı, yavaş ve uzlaşmacı olmak gerekiyor.