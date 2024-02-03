5 Şubat haftası burç yorumları: Bu 2 davranıştan uzak durun

YÜKSELEN BOĞA: Yükselen enerji bu hafta daha ağırlıklı olarak; meslek, kariyer, gelecek planları, devlet ve yönetici ilişkileri üzerinde yoğunlaşıyor. Bu alandaki ilişkilere ve kişilere karşı daha dikkatli, ölçülü ve kontrollü olmalısınız. Yoksa bazı kayıplar ya da bitişler gündeme gelebilir. Ayrıca bu alanda yeni bir adım atmak ya da bir başlangıç yapmak isterseniz, hafta sonundaki yeni ay fazı günleri uygundur. Yabancılar, uzaktakiler, davalar, yüksek eğitimler ya da büyük planlar gibi konularda; girişim yapmak, sıcak ilişkiler kurmak ya da kadın-erkek yakınlaşması için şanslı zamandır.