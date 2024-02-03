5 Şubat haftası burç yorumları: Bu 2 davranıştan uzak durun
Haber3.com yazarı ünlü astrolog Levent Gözaçan'dan 5 Şubat haftası burç yorumları: Aşırı ve ölçüsüz durumlardan uzak durun...
Doğum haritanızın Kova ve Oğlak burcu evlerindeki yoğunluk ve yüksek enerji bu hafta da devam ediyor. Kova evinizin konularına Jüpiter ve Uranüs kare açı yaptıkları için yükselen enerji her an kontrolden çıkıp, yakıcı-yıkıcı durumlara ve kazalara neden olabilir. Hızlı hareket etmek, abartılar, ölçüsüzlük ve ani kararlar sakıncalıdır. Gökyüzü, hava olayları, depremler, iletişim kesikliği ya da elektrik konulu beklenmeyen olaylar gündeme gelebilir. Ayrıca, hafta sonundaki yeni ay fazı günlerinde; Kova evi konuları hakkında; yeni başlangıç planları, yeni adımlar atma isteği ya da harekete geçme dürtüsü gibi yenilikçi düşünceler sizi bekliyor olacak.
Oğlak evinizin konuları da hareketlidir. Yükselen enerji; daha çok kadın-erkek, duygusallık-cinsellik ya da sevgi ilişkileri gibi konularda sıcak ve hızlı gelişmeler başlatabilir. Ayağı yere sağlam basan, hızlı başlayan ama kontrollü giden heyecanlı birliktelikler için uygun zamandır.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğunlaşan konuları ve yükselen enerjisi; sosyal gruplaşmalar, toplantılar, takım çalışmaları gibi sosyal etkinlikler hakkındadır. Bu alandaki yeni ve özgürleştirici gelişmeleri dikkatle kontrol etmelisiniz. Yoksa ölçüsüzlük yüzünden aşırı harcamalar ve maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Hafta sonundaki yeni ay fazı; sosyal alanda özgürleşme, yeni girişimler yapma ya da yeni adımlar atmak için uygun zamandır. Maddi konulardaki kazanç ve başarı ise meslek, kariyer, devlet ya da yönetici ilişkileri üzerinden gelebilir.
YÜKSELEN BOĞA: Yükselen enerji bu hafta daha ağırlıklı olarak; meslek, kariyer, gelecek planları, devlet ve yönetici ilişkileri üzerinde yoğunlaşıyor. Bu alandaki ilişkilere ve kişilere karşı daha dikkatli, ölçülü ve kontrollü olmalısınız. Yoksa bazı kayıplar ya da bitişler gündeme gelebilir. Ayrıca bu alanda yeni bir adım atmak ya da bir başlangıç yapmak isterseniz, hafta sonundaki yeni ay fazı günleri uygundur. Yabancılar, uzaktakiler, davalar, yüksek eğitimler ya da büyük planlar gibi konularda; girişim yapmak, sıcak ilişkiler kurmak ya da kadın-erkek yakınlaşması için şanslı zamandır.