5 yıl önce aldığı malikane başına dert oldu
Ünlü oyuncu Kaley Cuoco'nun 2014 yılında satın aldığı ve sonradan ayrıldığı eski eşiyle yaşadığı malikane başına dert oldu. Fiyatında indirim yapmasına rağmen görkemli malikaneye bir türlü alıcı çıkmadı.
Rol aldığı The Big Bang Theory adlı diziyle tanınan Kaley Cuoco, Los Angeles'ta ünlülerin birbirine komşu olduğu pahalı ve gözde Tarzana bölgesindeki malikanesini bir türlü elinden çıkaramadı. Kaley Cuoco'nun ilk eşi Ryan Sweeting ile evlendikten bir yıl sonra 2014'te satın aldığı malikane, pahalı konutların yer aldığı Mullholand Park'a yakın bir bölgede bulunuyor.
Aslında bu malikanenin ilk sahibi Khloe Kardashian idi. İlk eşi Lamar Odom ile evliyken burası çiftin aşk yuvasıydı. Ancak sonra çiftin evliliği bozuldu ve boşandılar. Kaley Cuoco, bu malikaneyi ilk kez bu yılın mayıs ayında satışa çıkardı. O dönemde istediği fiyat 6.9 milyon dolardı. Fakat alıcı çıkmayınca çareyi evin fiyatını 5.95 milyona indirmeye karar verdi. Cuoco, malikaneyi Khloe Kardashian'dan 5.5 milyon dolara satın almıştı.
İspanyol tarzı inşa edilen malikanenin yedi yatak odası dokuz tane de banyosu bulunuyor. Bir geniş profesyonel mutfak ve kendine özel sinema, yüzme havuzu ve spa da malikanenin özellikleri arasında.
Kaley Cuoco, malikaneyi Khloe Kardashian satışa çıkardığında gidip görmüş. Yapıya ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Cuoco, daha sonra satın aldı. İlk evliliğini yaptıktan bir yıl sonra satın aldığı ev Kaley Cuoco'ya çok da mutluluk getirmedi. Cuoco ve eski eşi Ryan Sweeting bu evde iki yıl yaşadıktan sonra boşandılar.