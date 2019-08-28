5 yıl önce aldığı malikane başına dert oldu

Aslında bu malikanenin ilk sahibi Khloe Kardashian idi. İlk eşi Lamar Odom ile evliyken burası çiftin aşk yuvasıydı. Ancak sonra çiftin evliliği bozuldu ve boşandılar. Kaley Cuoco, bu malikaneyi ilk kez bu yılın mayıs ayında satışa çıkardı. O dönemde istediği fiyat 6.9 milyon dolardı. Fakat alıcı çıkmayınca çareyi evin fiyatını 5.95 milyona indirmeye karar verdi. Cuoco, malikaneyi Khloe Kardashian'dan 5.5 milyon dolara satın almıştı.

