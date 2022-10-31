50 milyon TL vurgun yapıp estetikle bambaşka biri olmuştu: Müge Anlı sayesinde yakalandı
50 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen Mustafa İnce'den onlarca kişi şikayetçi olmuştu. İnce, Müge Anlı'nın programı sayesinde yakayı ele verdi.
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mustafa İnce isimli adamın dolandırıcılık olayı günlerce konuşulmuştu. Aldığı paralarla estetik yaptıran Mustafa İnce'nin son hali görenleri şoke etmişti.
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50 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen Mustafa İnce hakkında arama başlatılmıştı. Müge Anlı geçtiğimiz cuma günü Mustafa İnce'nin fotoğraflarını yayınladı.
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Kaçmaya çalışan şüpheli Mustafa İnce, havaya sıkılan kurşunun ardından yakalandı.
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İfadeye götürülen Mustafa İnce sorulan sorulara tek bir söz bile söylemedi. İnce'nin Gaziantep'te onlarca kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor.
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