50 yaşına merdiven dayadığına kim inanır ? Mine Tugay durmuyor...
Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncularından biri olan 46 yaşındaki Mine Tugay da soluğu yaz tatilinde alıp kameralar karşısına geçerek tatil pozlarını peş peşe paylaşan ünlüler arasındaki yerini aldı...
Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinde Emel karakterine hayat veren güzel şarkıcı Mine Tugay, dizinin sezon final yapmasının ardından soluğu yaz tatilinde aldı.
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Hatırlanacağı gibi güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da ''Kaburgası çatlamış, belinde disk kayması olan, ağrılı ve canı sıkkın bir gazi" ifadeleriyle yaptığı paylaşımla geçirdiği zor zamanları hayranlarıyla paylaşmıştı.
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Mine Tugay geçirdiği zor günleri atlatıp kadrosunda yer aldığı Can Borcu dizisi sezon finali yapınca soluğu yaz tatili için Ege'nin masmavi sularında aldı.
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Yaz tatilinde kameraların karşısına geçip peş peşe pozlar veren Mine Tugay'ın sosyal medyada yayınladığı pozlara yorum yağdı.
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