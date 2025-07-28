50 yaşına merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu
Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, baştan aşağı değiştirdiği imajıyla kafaları karıştırdı.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da ülkeye dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti.
1 / 10
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, yıllar sonra imaj değişikliğine gitti.
2 / 10
Son zamanlarda pozlarıyla ve iddialı tarzıyla gündemde adından söz ettiren Petek Dinçöz bu sefer de imajını yeniledi.
3 / 10
Ancak Petek Dinçöz'ün imaj değişikliği sadece geçirdiği estetik operasyonlarla sınırlı kalmadı ve sosyal medyada filtreyi de abartıp tanınmaz bir hale büründü.
4 / 10