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  4. 50 yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcının gençleşme operasyonu olay oldu

50 yaşına merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, baştan aşağı değiştirdiği imajıyla kafaları karıştırdı.

50 yaşına merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da ülkeye dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. 

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50 yaşına merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu - Resim: 2

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, yıllar sonra imaj değişikliğine gitti. 

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50 yaşına merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu - Resim: 3

Son zamanlarda pozlarıyla ve iddialı tarzıyla gündemde adından söz ettiren Petek Dinçöz bu sefer de imajını yeniledi.

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50 yaşına merdiven dayayan Petek Dinçöz'ün gençleşme operasyonu olay oldu - Resim: 4

Ancak Petek Dinçöz'ün imaj değişikliği sadece geçirdiği estetik operasyonlarla sınırlı kalmadı ve sosyal medyada filtreyi de abartıp tanınmaz bir hale büründü. 

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