50'sine merdiven dayamışken, Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu
90'lı yıllarda rol aldığı Canısı dizisi ile ününe ün katan şimdilerde ise Mehmed Fetihler Sultanı'nda Halime Hatun karakterine hayat veren eski mankenlerden Emine Ünlü "yaş sadece bir rakamdır" söylemini doğrularcasına yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
İbrahim Erkal ile başrollerini paylaştığı Canısı dizisinin ardından yıldızı parlayan Emine Ün yıllara meydan okuyor.
Bir dönem Emre Kınay ile olan evliliğinden bir kız çocuğu sahibi olan Emine Ün tatil pozlarıyla gündem olmuştu.
Geçtiğimiz ay 48 yaşına giren Emine Ün sosyal medyadan sık sık pozlarını paylaşmaya da devam ediyor.
Emine Ün'ün yıllara meydan okuyan fiziği sosyal medyada da gündem oldu.
