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  4. 52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Yaz tatili için Çeşme'yi seçen ünlü oyuncu Asuman Dabak düzgün fiziği ile kendine hayran bıraktı.

52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Resim: 1

TRT 1’de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinde rol alan oyuncu Asuman Dabak, set arasında soluğu Çeşme’de aldı.

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52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Her yaz olduğu gibi bu yaz da sahil şıklığından ödün vermeyen Dabak, renkli bikinileri ve aksesuarlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Bu sene televizyonda, dijital platformda ve beyazperdede toplamda 5 projede rol alarak yoğun bir sezon geçirdiğini söyleyen usta oyuncu Asuman Dabak, 20 Eylül’de ise Haldun Dormen’in yönettiği  “Senfonik Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacağını müjdeledi.

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52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Resim: 4
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