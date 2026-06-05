54 yaşındaki Demet Akalın'ın bikinili ''Bodrum sezonu açılmıştır'' ilanı olay oldu
Türk pop müziğinin sevilen ve sivri dilli ismi Demet Akalın, yoğun iş temposuna Bodrum'da mola vererek yaz sezonunu erken açtı. İstemediği fazla kilolarından kurtulan 54 yaşındaki ünlü şarkıcı, fit haliyle verdiği bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.
Hem imza attığı hit parçalarıyla hem de sivri dilli açıklamalarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
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Haber3com'un edindiği bilgilere göre; yoğun geçen konser ve televizyon temposundan fırsat bulan başarılı şarkıcı, yorgunluk atmak için soluğu tatilcilerin gözde rotası Bodrum'da aldı.
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Fazla Kilolarına Veda Etti, Bikinili Pozuyla Tam Not Aldı
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen bir çocuk annesi Demet Akalın, tatil serüvenini milyonlarca takipçisiyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Kendisini doğrudan Bodrum'un serin sularına ve sahiline atan 54 yaşındaki şarkıcı, iddialı bikinisiyle objektif karşısına geçti.
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