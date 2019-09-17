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  3. 17 Eylül 2019 10:50

Yonca Evcimik'ten 56 yaşa özel mayolu poz

Yonca Evcimik, 56’ncı yaşına özel, bikiniyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şarkıcı, “Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor” notunu düştü.

Yonca Evcimik'ten 56 yaşa özel mayolu poz

Yonca Evcimik, 56’ncı yaşına özel, bikiniyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Yonca Evcimik'ten 56 yaşa özel mayolu poz

Şarkıcı, “Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor” notunu düştü.

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Yonca Evcimik'ten 56 yaşa özel mayolu poz

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Yonca Evcimik'ten 56 yaşa özel mayolu poz

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