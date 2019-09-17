Yonca Evcimik'ten 56 yaşa özel mayolu poz
Yonca Evcimik, 56’ncı yaşına özel, bikiniyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şarkıcı, “Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor” notunu düştü.
Yonca Evcimik, 56’ncı yaşına özel, bikiniyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Şarkıcı, “Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor” notunu düştü.