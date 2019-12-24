55'lik ünlü oyuncu çırılçıplak poz verdi

Belluci, cinsel hayatın yaşlılıkta ve gençlikte, kişi için farklı anlamlar ifade ettiğine değinerek, ''Gençken cinsel hayat tamamen hormonlara bağlı oluyor. Ancak yaş ilerledikçe aşk ve cinsel ilişki daha bir uyum sağlıyor, şehvet ve arzuyu ön plana çıkartıyor. İnanın ilerlemiş olgunluk yaşlarında cinsel ilişki daha güzel. Ancak ben aşk olmadan ilişkiye girmekte bir hayli zorlanıyorum'' dedi.



