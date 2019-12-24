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  3. 24 Aralık 2019 10:08

55'lik ünlü oyuncu çırılçıplak poz verdi

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Belluci, Fransız dergisi Paris Match'e çıplak poz verdi. 55 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

55'lik ünlü oyuncu çırılçıplak poz verdi

55 yaşındaki İtalyan oyuncu ve eski model Monica Belluci, ünlü Fransız dergisi Paris Match'e verdiği pozuyla olay yarattı.

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55'lik ünlü oyuncu çırılçıplak poz verdi

Çırılçıplak uzandığı havuz fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Belluci, cinsel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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55'lik ünlü oyuncu çırılçıplak poz verdi

Belluci, cinsel hayatın yaşlılıkta ve gençlikte, kişi için farklı anlamlar ifade ettiğine değinerek, ''Gençken cinsel hayat tamamen hormonlara bağlı oluyor. Ancak yaş ilerledikçe aşk ve cinsel ilişki daha bir uyum sağlıyor, şehvet ve arzuyu ön plana çıkartıyor. İnanın ilerlemiş olgunluk yaşlarında cinsel ilişki daha güzel. Ancak ben aşk olmadan ilişkiye girmekte bir hayli zorlanıyorum'' dedi.

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55'lik ünlü oyuncu çırılçıplak poz verdi

Şöhret basamaklarını henüz 13 yaşındayken tırmanan Belluci, The Apartment filmindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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