55'lik ünlü oyuncu çırılçıplak poz verdi
Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Belluci, Fransız dergisi Paris Match'e çıplak poz verdi. 55 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
55 yaşındaki İtalyan oyuncu ve eski model Monica Belluci, ünlü Fransız dergisi Paris Match'e verdiği pozuyla olay yarattı.
Çırılçıplak uzandığı havuz fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Belluci, cinsel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Belluci, cinsel hayatın yaşlılıkta ve gençlikte, kişi için farklı anlamlar ifade ettiğine değinerek, ''Gençken cinsel hayat tamamen hormonlara bağlı oluyor. Ancak yaş ilerledikçe aşk ve cinsel ilişki daha bir uyum sağlıyor, şehvet ve arzuyu ön plana çıkartıyor. İnanın ilerlemiş olgunluk yaşlarında cinsel ilişki daha güzel. Ancak ben aşk olmadan ilişkiye girmekte bir hayli zorlanıyorum'' dedi.