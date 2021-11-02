58 yaşındaki Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı
58 yaşındaki Hülya Avşar siyah taytıyla genç kızlara taş çıkardı. Avşar kızı fit vücuduyla dikkat çekti.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle iletişim kuran Hülya Avşar, güne sporla başladı.
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Avşar, spor yaparak formunu koruyor.
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Hülya Avşar, o anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Avşar, fit vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen ve 58 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle göz kamaştıran Hülya Avşar, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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