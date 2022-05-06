59 yaşındaki Seda Sayan genç kızlara taş çıkarttı: Bacak dekoltesiyle akılları aldı
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine giren Seda Sayan bacak dekoltesi ile gündeme geldi.
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine giren aşıklar şehri Paris'te ise balayı yapan Seda Sayan yine rahat durmadı. Seda Sayan'ın derin bacak dekolteli pozuyla eşini çıldırttı! İşte o olay kare....
59'luk Seda Sayan verdiği son pozla genç kızlara taş çıkarttı. Türk Halkının gönlünde Kadırgalı olarak bilinen ve taht kuran Seda Sayan kısa süre önce Çağlar Ökten ile dünya evine girdi. Ancak Düğünde Oğlu'nun olmaması da yine düğünün en çok konuşulanı oldu.
Balayı adresi aşıklar şehir oldu
Kendisinden 25 yaş küçük solist ile evlenen Seda Sayan balayı için soluğu aşıklar şehri Paris'te aldı. Seda Sayan Çağlar Ökten ile evliliği sonrası 7. kez nikah masasına oturmuş oldu. Yorum yağmuruna tutulan Kadırgalı'nın derin bacak dekolteli pozları da genç kocasını çıldırttı. Kasığına kadar açıp bacak şov yaptı. İşte Instagram'ı sallayan o kare..
Tüm sorunlara rağmen yolundan dönmeyen şarkıcı gençlik iksirini kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'de buldu. "Evet" diyerek kendini nikah masasında bulan Kadırgalı bembeyaz gelinliği bir kere daha giydi. Balayı için aşıklar kentini tercih eden ünlü çift aşk dolu pozlarıyla hayranlarını mest etti.