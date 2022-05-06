59 yaşındaki Seda Sayan genç kızlara taş çıkarttı: Bacak dekoltesiyle akılları aldı

59'luk Seda Sayan verdiği son pozla genç kızlara taş çıkarttı. Türk Halkının gönlünde Kadırgalı olarak bilinen ve taht kuran Seda Sayan kısa süre önce Çağlar Ökten ile dünya evine girdi. Ancak Düğünde Oğlu'nun olmaması da yine düğünün en çok konuşulanı oldu.