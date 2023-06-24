59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov!
Hülya Avşar, siyah bikinisiyle parke boyarken çekilen videosunu paylaştı. Avşar kızının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, tatil sezonunu Ayvalık'ta açtı.
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Son olarak bikinisiyle boya yaparken bir video çeken Avşar, hayranlarını bir kez daha şaşırttı.
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Avşar Kızı, eline boya ile fırça alıp odasının zeminine çiçek resmi çizdi. Siyah bikinisiyle boyama yaptığı eğlenceli anları paylaşan Avşar, şekilden şekle girdi. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar Kızı, "Her türlü parke boyanır" notunu düştü.
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Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti.
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