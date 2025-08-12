  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 6 ayda 25 kilo birden veren Işın Karaca yaz tatilinde bikinisiyle adeta gövde gösterisi yaptı

6 ayda 25 kilo birden veren Işın Karaca yaz tatilinde bikinisiyle adeta gövde gösterisi yaptı

Son dönemde 6 ayda, 25 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Işın Karaca arkadaşlarıyla çıktığı yaz tatilinden yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

6 ayda 25 kilo birden veren Işın Karaca yaz tatilinde bikinisiyle adeta gövde gösterisi yaptı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Işın Karaca son dönemde verdiği kilolarla ve yeni imajıyla dikkat çekti. 

1 / 11
6 ayda 25 kilo birden veren Işın Karaca yaz tatilinde bikinisiyle adeta gövde gösterisi yaptı - Resim: 2

Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim şimdilerde Çeşme'de tatilin keyfini sürüyor. 

2 / 11
6 ayda 25 kilo birden veren Işın Karaca yaz tatilinde bikinisiyle adeta gövde gösterisi yaptı - Resim: 3

Peş peşe bikinili pozlar veren ünlü isim son haliyle adından söz ettirdi.

3 / 11
6 ayda 25 kilo birden veren Işın Karaca yaz tatilinde bikinisiyle adeta gövde gösterisi yaptı - Resim: 4

6 ayda 25 kilo veren Işın Karaca, zayıflama sırrını da açıklamıştı.

4 / 11