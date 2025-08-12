6 ayda 25 kilo birden veren Işın Karaca yaz tatilinde bikinisiyle adeta gövde gösterisi yaptı
Son dönemde 6 ayda, 25 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Işın Karaca arkadaşlarıyla çıktığı yaz tatilinden yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca son dönemde verdiği kilolarla ve yeni imajıyla dikkat çekti.
Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim şimdilerde Çeşme'de tatilin keyfini sürüyor.
Peş peşe bikinili pozlar veren ünlü isim son haliyle adından söz ettirdi.
6 ayda 25 kilo veren Işın Karaca, zayıflama sırrını da açıklamıştı.
