6 kadınla evlenen fenomenden ilginç itiraflar
Brezilya'da 6 kadınla evli olan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, çok eşlilikle ilgili itiraflarda bulundu.
Brezilya'da yasal olmayan bir şekilde 6 kadınla evlenen sosyal medya fenomeni gündemden düşmüyor. En büyük derdinin birden çok eşinin aynı anda regl olması olduğunu aktaran 30 yaşındaki genç adam, bazen eşleriyle nasıl orta yolu bulacağını bilemediğini söyledi.
"TAM BİR KAOS"
Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunan çok eşli fenomenin, DailyStar'a yaptığı 'çok eşlilik' değerlendirmesinden öne çıkanlar şöyle: "Bazen birinin ya da birkaçının aynı anda köşesine çekilip ağladığını görüyorum. Bu tam bir kaos. Bazen çok zor anlar yaşıyorum ve işin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Biriyle nedensizce kavga ederken diğerinin birbiriyle kavga ettiğini görüyorum.
"HAYATTA KALMA MÜCADELESİNE DÖNÜYOR"
Kulağa eğlenceli geliyor olabilir ama bazen hayatta kalma mücadelesine dönüyor. Sakin ve huzurlu kalmaya çalışıyorum."