6 kadınla evlenen fenomenden ilginç itiraflar

"TAM BİR KAOS"

Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunan çok eşli fenomenin, DailyStar'a yaptığı 'çok eşlilik' değerlendirmesinden öne çıkanlar şöyle: "Bazen birinin ya da birkaçının aynı anda köşesine çekilip ağladığını görüyorum. Bu tam bir kaos. Bazen çok zor anlar yaşıyorum ve işin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Biriyle nedensizce kavga ederken diğerinin birbiriyle kavga ettiğini görüyorum.