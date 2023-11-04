6 Kasım haftası burç yorumları

Hafta boyunca; Balık’taki Neptün’ün, diğer su grubu Akrep kümeleşmesindeki Güneş, Mars ve Merkür’e yaptığı üçgen açı, haritalarınızın Balık ve Akrep evi konularında; soyut, sanatsal, sevgi taşıyan, girişken görüşmeler, yazışmalar, cinsel yakınlaşmalar, huzur arayışı, bilinçaltı ve gizemli konuları canlı tutacaktır. İlgili ev konularında; yönünüzü kaybetmeden, düşlere fazla dalmadan ve kontrolü elden bırakmadan biraz daha rahat hissedebilirsiniz. Sezgi ve duygularınızı yapıcı ve yaratıcı yönde kullanma zamanıdır.

Ayrıca; toprak grubunda bulunan; Pluto, Venüs ve Uranüs arasındaki büyük üçgen açı; beklenmedik ve şaşırtıcı duygusal ya da cinsel yakınlaşmaları, yenilikleri ve sağlam atılacak adımlarla yürüyen olumlu değişimleri harekete geçirme eğilimindedir.