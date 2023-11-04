6 Kasım haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 6 Kasım haftası burç yorumları
4 Kasım Cumartesi sabah 10:02’den sonra, Satürn ileri hareketine başlayarak normal gücüne kavuşacak. Ancak yine de Balık’ta yer aldığı için maddeci özellikleri biraz daha esnek ve yumuşamış olacaktır. Satürn, geçmişten gelen kişisel karma borçlarınız ile çok yakından ilgilidir. Geri harekette olduğu yaklaşık 4,5 ay boyunca, eğer tarafsız gözle kişisel sorgulama yaptıysanız, yanlışlarınız ya da eksikleriniz üzerinde doğru bir düzeltme ve kurulum yapmaya karar verdiyseniz ya da yanlışlarınızdan ders aldıysanız, artık Satürn’ün doğum haritanıza bağlantı kurduğu noktalarda ve haritanızın Balık evi konularında kalıcı ve yeni bir düzen kurabilirsiniz. Eski bildiğine devam etmekte inat edenler ise ağlamaya devam edecekler.
Hafta boyunca; Balık’taki Neptün’ün, diğer su grubu Akrep kümeleşmesindeki Güneş, Mars ve Merkür’e yaptığı üçgen açı, haritalarınızın Balık ve Akrep evi konularında; soyut, sanatsal, sevgi taşıyan, girişken görüşmeler, yazışmalar, cinsel yakınlaşmalar, huzur arayışı, bilinçaltı ve gizemli konuları canlı tutacaktır. İlgili ev konularında; yönünüzü kaybetmeden, düşlere fazla dalmadan ve kontrolü elden bırakmadan biraz daha rahat hissedebilirsiniz. Sezgi ve duygularınızı yapıcı ve yaratıcı yönde kullanma zamanıdır.
Ayrıca; toprak grubunda bulunan; Pluto, Venüs ve Uranüs arasındaki büyük üçgen açı; beklenmedik ve şaşırtıcı duygusal ya da cinsel yakınlaşmaları, yenilikleri ve sağlam atılacak adımlarla yürüyen olumlu değişimleri harekete geçirme eğilimindedir.
YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın; ölümle ve cinsellikle ilgili en temel dürtüleriniz harekete geçebilir. Başkalarının maddi olanaklarını kullanırken; soyut kavramlar, gizemli konular ve yüksek sezgilerinizden yararlanabilirsiniz. Bu konularla bağlantılı olarak; gizli saklı işler, ilişkiler, sanat çalışmaları ya da psikolojik konular da şanslı biçimde gündeme gelebilir. Ancak dikkat etmelisiniz. Çünkü soyut kavramların ve sezgilerin yoğunlaştığı bu günlerde, gerçeklerden uzak bir masal dünyasına dalarsanız, Satürn sizi sert biçimde uyarma eğilimindedir. Meslek, iş ortamı, sağlık, para kazanma, alacak ve borç hesapları gibi konularda, atacağınız gerçekçi adımlar sizi şanslı kılacaktır.
YÜKSELEN BOĞA: Haftanın konuları ağırlıklı olarak; kendinize en yakın bulduğunuz ikili ilişkiniz üzerinde yoğunlaşıyor. Bu ilişki türü; evlilik, söz, nişan, sevgili ya da ortağınız olabilir. Bu konu ile bağlantılı olan diğer konular; sosyalleşme arkadaşları, gruplaşmalar, takım çalışmaları ve diğer sosyal etkinlikler olabilir. Bu bağlantının temeli, duygu ve sezgilere dayanan soyut alanda olacak. Ancak buna dikkat etmelisiniz. Çünkü, soyut konular yoğunlaşınca, gerçeklerden uzaklaşma tehlikesi de olabilir. Eğer masal dünyasında kendinizi kaybederseniz, Satürn sizi sert biçimde uyandırabilir. Yabancılar, eğlence ve flörtleşme arayışları için mantıklı ve şanslı günlerdir.