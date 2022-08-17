  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 60 yılanla beraber yaşıyor: Bulduğunu eve getirip etle besliyor

60 yılanla beraber yaşıyor: Bulduğunu eve getirip etle besliyor

Irak'ta Duhok'un Şeyhan ilçesinde yaşayan Abdulsettar Emin, yılanlara olan tutkusu nedeniyle 60 yılanla birlikte yaşıyor.

60 yılanla beraber yaşıyor: Bulduğunu eve getirip etle besliyor - Resim: 1

Bir kişi 38 yıldır merakı nedeniyle yılan yakalayıp evine getiriyor. Evde 3 farklı türden 60 yılanla beraber yaşayan adam, çocuklarını da korkmamaya alıştırmış. İşte görenleri ürküten o ev...

1 / 21
60 yılanla beraber yaşıyor: Bulduğunu eve getirip etle besliyor - Resim: 2

Irak'ta Duhok'un Şeyhan ilçesinde yaşayan Abdulsettar Emin'in, yıllardır yılanlara olan tutkusu nedeniyle çevresindeki kişiler de yılan gördüklerinde mutlaka ona haber veriyor.

2 / 21
60 yılanla beraber yaşıyor: Bulduğunu eve getirip etle besliyor - Resim: 3

Emin'in beslediği yılanlardan dolayı birçok kişi fotoğraf çektirmek için evini ziyaret ediyor.

3 / 21
60 yılanla beraber yaşıyor: Bulduğunu eve getirip etle besliyor - Resim: 4

Yılan beslemeyi çocuklarına da öğreten Emin, yılanlara olan tutkusu, yılan türleri ve yaşantısına ilişkin dikkat çeken sözler söyledi.

4 / 21