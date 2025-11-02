62. Altın Portakal Film Festivali'nde Tavşan İmparatorluğu'na 7 ödül birden
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 ayrı kategoride ödül kazanarak gecenin yıldızı olan "Tavşan İmparatorluğu", En İyi Film ödülünün de sahibi oldu..
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit'te gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
Bir haftadır süren sinema maratonunda 7 ayrı kategoride ödül kazanarak geceye damgasını vuran "Tavşan İmparatorluğu", En İyi Film ödülünün de sahibi oldu. Filmin yönetmeni Seyfettin Tokmak, ödül konuşmasında, "Rüyada mıyım, son günüm mü bugün. Çok emek verdim, insan emeğinin karşılığını alması gibi güzel bir şey yok" dedi.
25 Ekim'de geleneksel Festival Korteji ile başlayan, Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu açılış töreniyle devam eden festival, yarışma filmlerinin ekipleri, jüri üyeleri, sanat dünyasından çok sayıda isim ve binlerce sinemaseverin katıldığı görkemli bir kapanışla final yaptı. Nefise Karatay ve Alpdoğan Esenoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen gece, sahne performansları ve coşkulu alkışlar eşliğinde sinema emekçilerine adandı.
Gecenin en çok öne çıkan yapımı olan Tavşan İmparatorluğu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini kazandı. Film aynı zamanda FilyYön En İyi Yönetmen Ödülü ve jüri tarafından verilen Ulusal En İyi Film ödüllerine layık görülerek toplamda 7 ödülle festivalin zirvesine yerleşti.