63 yaşında, 37 yaş küçük eşinden hamile kaldı

Dünya basınında geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası yaşlı kadın eleştirilerin hedefi oldu, birçok kişi onun çocuğunu büyütemeden vefat edeceğini öne sürdü. DailyStar'ın haberine göre, kadının yaşı itibarıyla doğal yollarla hamile kalmasının mümkün olmadığı, Mayıs ayında taşıyıcı bir anne ile anlaşmış olabileceği iddiaları gündeme geldi. Cheryl McCain isimli kadın ise bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.