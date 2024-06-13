63 yaşında, 37 yaş küçük eşinden hamile kaldı
Amerika'da yaşanan olayda 63 yaşındaki bir kadın kendisinden 37 yaş küçük olan eşinden hamile kaldığını açıkladı.
Amerikalı çift anne baba olmanın heyecanını garip bir durumla yaşıyor. 7 çocuk annesi ve 17 torun sahibi olan 63 yaşındaki kadın, kendisinden 37 yaş küçük eşinden hamile olduğunu açıkladı.
Dünya basınında geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası yaşlı kadın eleştirilerin hedefi oldu, birçok kişi onun çocuğunu büyütemeden vefat edeceğini öne sürdü. DailyStar'ın haberine göre, kadının yaşı itibarıyla doğal yollarla hamile kalmasının mümkün olmadığı, Mayıs ayında taşıyıcı bir anne ile anlaşmış olabileceği iddiaları gündeme geldi. Cheryl McCain isimli kadın ise bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.
McCain, kendisine yönelik eleştirileri umursamadığını, mutlu bir evliliği olduğunu ve yeniden anne olmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Eşiyle benzin istasyonunda tanıştığını söyleyen kadın, genç eşiyle her şeyi ilk kez yaşadıklarını ve eşinin ilk cinsel deneyimini kendisiyle yaşadığını hatırlatarak "Beni özel hissettirdi" dedi. İngiliz basını, çiftin geçtiğimiz Eylül ayında evlendiğine dair detayları haberlerinde paylaştı.