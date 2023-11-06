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  4. 65'lik Madonna'dan olay poz! Sansürsüz paylaştı

65'lik Madonna'dan olay poz! Sansürsüz paylaştı

Pop müziğin kraliçesi Madonna, göğüslerinin göründüğü pozuyla sosyal medyada olay yarattı.

65'lik Madonna'dan olay poz! Sansürsüz paylaştı - Resim: 1

65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi" Madonna ölümden döndükten sonra turneye çıktı. "Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesine devam eden Madonna pozlarıyla dikkat çekti.

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65'lik Madonna'dan olay poz! Sansürsüz paylaştı - Resim: 2

Yıllara meydan okuyan 65 yaşındaki şarkıcı pozlarını "Teşekkürler Barselona - inanılmazdı" diyerek paylaştı.

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65'lik Madonna'dan olay poz! Sansürsüz paylaştı - Resim: 3

Madonna açık bıraktığı göğüslerini tülle kapattı ve meme uçlarına sansür uygulamayarak Instagram'ın çıplaklıkla ilgili kurallarını ihlal etti.

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65'lik Madonna'dan olay poz! Sansürsüz paylaştı - Resim: 4

Şarkıcı daha önce paylaşımları Instagram tarafından kaldırılınca sosyal medya uygulamasını "cinsiyetçilik, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığı" ile suçlamıştı.

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