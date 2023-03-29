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7 aylık hamile olan Funda Eryiğit ile Berkun Oya evlendi

2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit ile Berkun Oya, nikah masasına oturdu.

7 aylık hamile olan Funda Eryiğit ile Berkun Oya evlendi - Resim: 1

Son yıllarda yer aldığı Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Funda Eryiğit, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

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7 aylık hamile olan Funda Eryiğit ile Berkun Oya evlendi - Resim: 2

Kahramanmaraş merkezli depremlerden olayı nikah törenlerini erteleyen Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti evlendi.

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7 aylık hamile olan Funda Eryiğit ile Berkun Oya evlendi - Resim: 3

2 yıldır aşk yaşayan çift, yakın çevresi ve ailesinin katıldığı sade bir törenle nikâh masasına oturdu.

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7 aylık hamile olan Funda Eryiğit ile Berkun Oya evlendi - Resim: 4
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