7 kıtanın güzelleri Bodrum'da buluştu

Organizatör Khachatryan, "Bu 27 yıldır yapılan bir yarışma. 10 yıldır da Bodrum'da gerçekleştiriyoruz. Yarışmacıların çoğu ilk defa katılıyor. Malezya'da yapılacak Kainat Güzellik Yarışması için bu bir ön eleme. 22 ülkeden güzeller katıldı. 13 Mayıs'ta otelde yapılacak final gecesinde güzeller, ilk 5'e girmek için boy gösterecek. Güzeller 1 haftalık kamp süresince, Bodrum'un güzelliklerini de keşfedecek. Akşam final gecesine hazırlanan güzeller, gündüzleri de dalış yapıp, tekne turuna çıkıp, çeşitli aktivite ve eğlencelere katılarak unutulmayacak anlar yaşayacak. Yarışmada Türkiye'yi 20 yaşındaki Ayşenur Büşra Selvitop temsil edecek" dedi.



