7 kıtanın güzelleri Bodrum'da



Yarışmada Türkiye’yi 19 yaşındaki Ayşe Kübra Selvitop temsil edecek. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan genç kız, "Basketbol branşı ile ilgileniyorum. Ayrıca Futbol hakemliğinde aday hakemim. Kendimi bu yönde geliştirmeyi hedefliyorum. Herhangi bir ajansa bağlı değilim. Eski ajansımın bilgi vermesi üzerine bu yarışmaya isteyerek katıldım. Hedefim şu an Türkiye’yi temsil ettiğim için birinci olmak. İleri zamanlarda modellik yapmayı tabii ki isterim ama, hedefim oyuncu olmak" dedi.