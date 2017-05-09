7 kıtanın güzelleri Bodrum'da
Bodrum’da bu yıl ilk kez düzenlenecek ’Miss 7 Continents’ (7 Kıtanın Güzeli) yarışmasına katılmak üzere gelen 22 güzel, Gümbet Mahallesi’ndeki otelde kampa girdi.
Jolly Tour ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından düzenlenen ’Miss 7 Continents’a katılmak üzere Bodrum’a gelen güzeller, İsis Otel’de kampa girdi.
22 ülkeden gelen 22 güzel, otelin havuz başında bikinileriyle basın mensuplarına poz verdi. Havuz başında yapılan çekimleri turistler de büyük ilgiyle izledi. Birçok turist de güzellerle hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdi.
Organizatör Ashot Khachatryan, şöyle dedi: "Bu 25 yıldır yapılan bir yarışma. 9 yıldır da Bodrum’da gerçekleştiriyoruz. Yarışmacıların çoğu ilk defa katılıyor. Malezya’da yapılacak Kainat Güzellik Yarışması için bu bir ön eleme. 22 ülkeden güzeller katıldı. Gana ve Hollanda’dan gelecek yarışmacılar, çeşitli nedenlerle katılmadı. Güzeller 14 Mayıs’ta Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde yapılacak yarışmada Karadağlı modacı Didado’nun hazırladığı koleksiyonlarla podyumda boy gösterecek."
Yarışmada Türkiye’yi 19 yaşındaki Ayşe Kübra Selvitop temsil edecek. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan genç kız, "Basketbol branşı ile ilgileniyorum. Ayrıca Futbol hakemliğinde aday hakemim. Kendimi bu yönde geliştirmeyi hedefliyorum. Herhangi bir ajansa bağlı değilim. Eski ajansımın bilgi vermesi üzerine bu yarışmaya isteyerek katıldım. Hedefim şu an Türkiye’yi temsil ettiğim için birinci olmak. İleri zamanlarda modellik yapmayı tabii ki isterim ama, hedefim oyuncu olmak" dedi.