7 yeni film vizyonda... İşte haftanın sinema filmleri

3310’dan Tüm Birimlere

Mazlum Yiğit’in senaryosunu yazıp yönettiği, Hakan Meriçliler, Hülya Diken ve Ayhan Taş’ın rol aldığı film, yerli aksiyon ve polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Diyarbakır’a atanan emniyet müdürü bir süre halkın içinde gizlenip şehri tanımaya başlar. Her geçen gün halkı daha çok sevip, halkın da gücünü arkasına alır. Ama bu durum bazılarının işine gelmediği için bütün okların müdüre yöneltmesine sebep olur ve bir anda kendini büyük bir savaşın içinde bulur.