7 yeni film vizyonda... İşte haftanın sinema filmleri
Sinemalarda bu hafta 5'i Türk yapımı komediden drama, animasyondan aksiyona 7 yeni film vizyona girdi. İşte 12 Ocak itibariyle vizyona giren filmler.
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Mazlum Yiğit’in senaryosunu yazıp yönettiği, Hakan Meriçliler, Hülya Diken ve Ayhan Taş’ın rol aldığı film, yerli aksiyon ve polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Diyarbakır’a atanan emniyet müdürü bir süre halkın içinde gizlenip şehri tanımaya başlar. Her geçen gün halkı daha çok sevip, halkın da gücünü arkasına alır. Ama bu durum bazılarının işine gelmediği için bütün okların müdüre yöneltmesine sebep olur ve bir anda kendini büyük bir savaşın içinde bulur.
3391 Kilometre
Beyza Alkoç’un aynı adlı kitabından uyarlanan film, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini anlatıyor.
Arıcı: Ölüm Kovanı
Yılın iddialı ilk aksiyon filmi, eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay’ın sevdiği insanların dolandırılması üzerine intikam almasını anlatıyor.
Jason Statham, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver ve Phylicia Rashad’tan oluşan usta oyuncu kadrosuna sahip film, ‘Beekeeper’ olarak bilinen, arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanının başından geçenlere odaklanıyor.
Kolpaçino 4 4’lük
Kolpaçino serisinin dördüncü filmi, kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür’ün hikayesini takip ediyor. Şafak Sezer’in, senaryosunu yazıp Aydemir Akbaş ile başrolünü paylaştığı filmin yönetmenliğini Kamil Çetin yapıyor.
Geniş oyuncu kadrosuyla dikkati çeken filmde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Sadi Celil Cengiz, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Ömer Kurt, Mete Gök, Kubilay Penbeklioğlu, Abidin Yerebakan, Selim Erdoğan ve Cem Kılıç rol aldı.