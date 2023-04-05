72 kilo veren Esin Gündoğdu tanınmaz hale geldi!

Avrupa Yakası, Recep İvedik, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi projelerde rol alan Esin Gündoğdu, şimdilerde Tozkoparan dizisinde Saniye rolüyle izleyiciyle buluşuyor. Ameliyat olmadan 72 kilo veren Esin Gündoğdu son haliyle herkesi şaşırttı. 46 yaşındaki Gündoğdu adeta bambaşka biri oldu.