72 kilo veren Esin Gündoğdu tanınmaz hale geldi!
Birçok dizi ve film projesinde rol alan 46 yaşındaki Esin Gündoğdu, 72 kilo verdi. Ünlü oyuncunun son hali şaşkına çevirdi.
Avrupa Yakası, Recep İvedik, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi projelerde rol alan Esin Gündoğdu, şimdilerde Tozkoparan dizisinde Saniye rolüyle izleyiciyle buluşuyor. Ameliyat olmadan 72 kilo veren Esin Gündoğdu son haliyle herkesi şaşırttı. 46 yaşındaki Gündoğdu adeta bambaşka biri oldu.
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138 kiloya ulaşınca diyete başlayan Esin Gündoğdu, bu süreçte 72 kilo vererek değişimiyle şaşırttı.
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Verdiği kilolardan sonra bambaşka biri haline gelen Esin Gündoğdu, aşkını buldu.
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Oyuncu Esin Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sevgilisiyle kameralar karşısına geçen Esin Gündoğdu, paylaşımının altına kalp emojisi koydu.
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