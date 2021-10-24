74 yaşındaki Füsun Önal'dan bikinili poz
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Füsun Önal, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı. 80'li yıllara damgasını vuran sanatçının fotoğrafı binlerce beğeni topladı.
Füsun Önal, çılgın sahne giysileri, dans grubu, özel orkestrası, kendine özgü şovlarıyla, her zaman sahnelerin ve televizyonların aranılan ismi oldu.
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Instagram hesabını aktif olarak kullanan unutulmaz sanatçı, kaldığı otel odasından bikinili pozunu paylaştı.
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"ATMOSFERİ TAM BENLİK"
Sanatçı, fotoğrafını "Otelimiz kırmızı ışıklarla renklendirilmiş. Odada da kırmızı ışıklar var. Kırmızı da benim en sevdiğim renk, yani otelin atmosferi tam benlik" notuyla yayınladı.
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Sosyal medya hesabında 66 bin takipçisi olan Önal'ın pozuna, sevenlerinden binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
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