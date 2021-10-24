74 yaşındaki Füsun Önal'dan bikinili poz

"ATMOSFERİ TAM BENLİK"

Sanatçı, fotoğrafını "Otelimiz kırmızı ışıklarla renklendirilmiş. Odada da kırmızı ışıklar var. Kırmızı da benim en sevdiğim renk, yani otelin atmosferi tam benlik" notuyla yayınladı.