76 yaşındaki Ajda Pekkan sahne tarzıyla göz kamaştırdı
Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Bodrum, Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir mekanda hayranalarını büyüledi.
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sahne kıyafeti ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Pekkan, siyah ve altın sarısı desenli elbise ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Süperstar Ajda Pekkan, sahne tarzı ile hayranlarında tam not aldı. Ünlü sanatçının kıyafeti sosyal medyada çok beğenildi ve en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'da verdiği konserde söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Yalıkavak'ta sahne alan Süperstar Ajda Pekkan söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.
AJDA PEKKAN'IN SİYAH VE ALTIN SARI DESENLİ ELBİSESİ ÇOK BEĞENİLDİ
Yıllara meydan okuyan Pekkan, konser verdiği mekanda yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
Söylediği şarkılara gelen tatilcilerde eşlik etti. İzdiham yaşanan konserde giydiği siyah ve altın sarısı desenli elbise de dikkatlerden kaçmadı. Sevilen şarkılarını seslendiren Pekkan yaptığı dans şovlarla da göz doldurdu. Ayakta alkışlanan Pekkan birçok şarkısını sevenleriyle beraber söyledi.