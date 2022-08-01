76 yaşındaki Ajda Pekkan sahne tarzıyla göz kamaştırdı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sahne kıyafeti ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Pekkan, siyah ve altın sarısı desenli elbise ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Süperstar Ajda Pekkan, sahne tarzı ile hayranlarında tam not aldı. Ünlü sanatçının kıyafeti sosyal medyada çok beğenildi ve en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.