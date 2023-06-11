77'lik diva Ajda Pekkan ''Barbie'' olup transparan kıyafetiyle şov yaptı
Türk pop müziğinin divası Süperstar Ajda Pekkan, İstanbul Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluştuğu konserinde Barbie kostümüyle transparan şov yaptı. 77 yaşındaki Süperstar cesur kıyafeti de fiziği de olay oldu...
Süperstar Ajda Pekkan, dün akşamki Kuruçeşme konseriyle magazin gündemindeki yerini aldı. 77 yaşında olan Süperstar, dinç fiziği ve transparan sahne kostümüyle göz doldurdu.
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Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Pekkan, performansı ve kostümüyle izleyicilerden tam not aldı.
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Pembe transparan bir elbise tercih eden Pekkan, elbisesinin üzerine yine pembe bir ceket giyerek beğenilen sahne tarzlarına bir yenisini ekledi.
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Kıyafetiyle Barbie'ye benzetilen Ajda Pekkan, izleyicilerden büyük alkış topladı.
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