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77'lik diva Ajda Pekkan ''Barbie'' olup transparan kıyafetiyle şov yaptı

Türk pop müziğinin divası Süperstar Ajda Pekkan, İstanbul Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluştuğu konserinde Barbie kostümüyle transparan şov yaptı. 77 yaşındaki Süperstar cesur kıyafeti de fiziği de olay oldu...

77'lik diva Ajda Pekkan ''Barbie'' olup transparan kıyafetiyle şov yaptı - Resim: 1

Süperstar Ajda Pekkan, dün akşamki Kuruçeşme konseriyle magazin gündemindeki yerini aldı. 77 yaşında olan Süperstar, dinç fiziği ve transparan sahne kostümüyle göz doldurdu.

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77'lik diva Ajda Pekkan ''Barbie'' olup transparan kıyafetiyle şov yaptı - Resim: 2

 Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Pekkan, performansı ve kostümüyle izleyicilerden tam not aldı.

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77'lik diva Ajda Pekkan ''Barbie'' olup transparan kıyafetiyle şov yaptı - Resim: 3

Pembe transparan bir elbise tercih eden Pekkan, elbisesinin üzerine yine pembe bir ceket giyerek beğenilen sahne tarzlarına bir yenisini ekledi.

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77'lik diva Ajda Pekkan ''Barbie'' olup transparan kıyafetiyle şov yaptı - Resim: 4

Kıyafetiyle Barbie'ye benzetilen Ajda Pekkan, izleyicilerden büyük alkış topladı.

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