79 yaşındaki Ajda Pekkan ''şaşırtmaya'' devam ediyor
Bir süre önce geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında artık mimikleri kalmadığı ve şarkı söylerken bile yüzündeki gerginlik gitmediği için eleştirilen Ajda Pekkan sürpriz bir imaj değişikliğine gitti.
Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla neredeyse her yıl yaşlanacağına her yıl gençleşmeye devam ederken son döneme de konserlerindeki performansları nedeniyle yapılan eleştirilerle gündemde.
Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Çeşme ilçesinde sahne alan 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnede dans edemediği gerekçesiyle eleştirilmişti
Daha önce de sahne performansına yönelik eleştiriler alan sanatçı, “Artık dans etmeyeceğim, gönlümü kırdılar” açıklamasıyla bu yorumlara tepki göstermişti.
Ajda Pekkan bu sefer de Yalova’da verdiği konserle hayranlarıyla buluşurken yeni imajıyla gündeme geldi.
