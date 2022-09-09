79 yaşındaki Filiz Akın gençlere taş çıkardı
Yeşilçam'ın kolejli güzeli olarak hafızalara kazınan Akın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Filiz Akın, son yayınladığı pozla ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
İşte Filiz Akın'ın o pozu...
Şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan 79 yaşındaki Akın, son haliyle kendine hayran bıraktı.
Lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı üzerine bir yarışmaya fotoğrafını gönderen ve birinci seçilen Filiz Akın, Akasyalar Açarken filminde oynama şartıyla verilen ödülü reddetti. Dergi yöneticileri ve filmcilerin ikna çabalarını reddeden Akın, Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince fikrini değiştirdi.
İşi ve üniversiteyi bırakıp annesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncu, anlaşmayı imzaladı ve 1962 yılında ilk filmi olan Akasyalar Açarken'de Göksel Arsoy'la başrolü üstlendi.