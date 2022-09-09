79 yaşındaki Filiz Akın gençlere taş çıkardı

Lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı üzerine bir yarışmaya fotoğrafını gönderen ve birinci seçilen Filiz Akın, Akasyalar Açarken filminde oynama şartıyla verilen ödülü reddetti. Dergi yöneticileri ve filmcilerin ikna çabalarını reddeden Akın, Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince fikrini değiştirdi.