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  4. 8 yıllık özlem bitti! Leyla ile Mecnun geri döndü

8 yıllık özlem bitti! Leyla ile Mecnun geri döndü

Televizyonda yayınlandığı dönem Türkiye’yi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından Exxen platformu ile geri döndü.

Exxen platformunun şirketin kurucusu Acun Ilıcalı tarafından Mayıs ayında duyurulan diziyle ilgili çoğu detayı öğrenmiştik.

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Oyuncu kadrosunun bir kişi hariç değişmeyeceğinin yanı sıra sevilen karakterlerin de orijinaliyle birebir aynı olacağı açıklanmıştı. Meraklı bekleyiş sona erdi. Exxen, Leyla ile Mecnun dizisini üyelerinin beğenisine sundu.

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Netflix’in aksine, Exxen orijinal yapımlarını tek seferde yayınlamıyor. Haftalık olarak birer bölüm halinde erişime açıyor.

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Bu sebeple, Leyla ile Mecnun’un da henüz ilk bölümü platforma eklendi. 8 yıllık aradan sonra dizi ilk kez izleyici karşısına çıkmış oldu. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak yazdı, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstlendi. Peki oyuncu kadrosunda kimler var?

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