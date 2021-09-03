8 yıllık özlem bitti! Leyla ile Mecnun geri döndü

Bu sebeple, Leyla ile Mecnun’un da henüz ilk bölümü platforma eklendi. 8 yıllık aradan sonra dizi ilk kez izleyici karşısına çıkmış oldu. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak yazdı, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstlendi. Peki oyuncu kadrosunda kimler var?