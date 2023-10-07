9 Ekim haftası burç yorumları

YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın ağırlıklı konuları; işiniz, iş ortamınız, iş arkadaşları, görev ve sorumluluklar, bakımını yaptığınız insan ya da hayvanlar ve sağlık ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşıyor. Bu konularda dikkatli olmalısınız. Çünkü bunlarla bağlantılı olarak; uzaktaki ya da yabancı biriyle ya da yabancı bir ülke ile ilgili iş ve sağlık konuları, belki de hukuk davaları, kültür, eğitimler ya da inanç sistemleri üzerinde; kayıp, zorlanma, gerilimli haberler alma, görüşme ve anlaşmaların bozulması ya da iletişimin kesilmesi gibi durumlar olabilir. Eskiden olan psikolojik sıkıntı vermiş ya da soyut konuları ilgilendirmiş bir üzüntü hakkında, diğer insanlarla ya da kendi içinizde; kararsızlık, çelişkiler, görüş ayrılığı, anlaşmazlık ve geçimsizlik gündeme gelebilir. Eğer bu olursa; daha esnek ve anlayışlı olmalısınız. Yeni iyileştirici yöntemler yararlı olabilir.