9 Ekim haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 9 Ekim haftası burç yorumları: Zorlu durumlara, bitişlere, savaşlara, patlama, deprem ve benzeri yıkıcı etkilere dikkat!
Gökyüzünde iki haftadır devam eden Pluto’nun Mars’a yaptığı kare açıya, bu hafta ortasından sonra; Güneş, Ay ve Merkür kare açıları da eklenmiş olacak. Hafta sonundaki tutulma günleri de bu zorlu yerleşimi daha çok gerginleştirebilir. Gökyüzünün birikim yapan; yakıcı, yıkıcı, zorlayıcı ve dönüştürücü enerjileri, Güneş-Pluto karesi yüzünden ay sonuna kadar devam etme eğilimindedir. Ayrıca, tutulma etkilerinin birkaç ay daha yoğun olacağını düşünürsek, kendimizi zorlu durumlara, bitişlere, savaşlara, patlama, çatlama, deprem gibi yıkıcı etkilere karşı korumamız gerekiyor. Daha ağırlıklı olarak; Terazi burcunun son 10 derecesi ile Akrep burcunun ilk 7 derecesi arasında doğanlar etkilenebilir. Ayrıca 16-17-18 Ekim günlerinde Terazi’nin 23-24-25. derecelerinde doğanlar için ilk bakışta şans ve başarı umudu veren Spica ve Arcturus’un Güneş kavuşumları; gökyüzünün gergin durumu yüzünden, beklenen iyicil etkinin tersine, saygınlık kaybı getirebilir.
Gökyüzünde diğer dikkat çekici durum; eskiden kalan acı ve yaraları simgeleyen Chiron’un Güneş ile yaptığı karşıt açıdır. İyi haber, bunlar yeniden şifalandırılabilir. Daha esnek, anlayışlı, uyumlu, uzlaşmacı ve yenilikçi bir bakış ile iyileştirici yeni yollar ve yöntemler kullanarak bunların üstesinden gelebilirsiniz. Bu şifalanma, diğer yandan öz güven duymanızı ve kendinizi göstermenizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, geri harekette olsa bile Satürn’ün Mars ile üçgen açı konumu, sizi daha güçlü hissettirebilir. En azından, haritanızın Balık evi konularında, yeni ve kalıcı bir yapı oluşturmak için eskisinden daha güçlü planlar yapmaya istekli olabilirsiniz. Geri hareketteki Satürn ve Uranüs karesi, önceden olan bir deprem ya da kriz etkisini yeniden gündeme taşıyarak gerilim yaratabilir. Eğer yaşlı-genç uyumsuzluğu ya da anlaşmazlığı yaşarsanız, daha uzlaşmacı ve esnek olmanız gerektiğini unutmayın.
YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta size daha çok yoğunluk yaşatacak ve sizi meşgul edecek olan konular; eşiniz, ortağınız, sevgiliniz gibi en yakın ikili ilişkiniz hakkındadır. Ancak bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü en yakın bulduğunuz ikili ilişkiniz ile meslek, kariyer, gelecek planları, toplumsal konum ve yöneticilerle olan ilişkiler arasında; gerginlik, iletişim kopukluğu, sonlanma tehlikesi, görüşme ve anlaşmaların bozulması kayıplar ya da gergin haberler alma olasılığı vardır. Önceden olan eski bir üzüntünüz, sağlık sorunu, acınız ya da yaranız hakkında; eşiniz ya da sevgiliniz ile farklı düşünceler, fikir ayrılıkları, belirsizlikler ya da anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Eğer bu olursa; daha barışçıl, anlaşmacı, uzlaşmacı olmalısınız. Ayrıca eski yaralar için yeni iyileştirici yol ve yöntemler denemek gerekiyor.
YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın ağırlıklı konuları; işiniz, iş ortamınız, iş arkadaşları, görev ve sorumluluklar, bakımını yaptığınız insan ya da hayvanlar ve sağlık ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşıyor. Bu konularda dikkatli olmalısınız. Çünkü bunlarla bağlantılı olarak; uzaktaki ya da yabancı biriyle ya da yabancı bir ülke ile ilgili iş ve sağlık konuları, belki de hukuk davaları, kültür, eğitimler ya da inanç sistemleri üzerinde; kayıp, zorlanma, gerilimli haberler alma, görüşme ve anlaşmaların bozulması ya da iletişimin kesilmesi gibi durumlar olabilir. Eskiden olan psikolojik sıkıntı vermiş ya da soyut konuları ilgilendirmiş bir üzüntü hakkında, diğer insanlarla ya da kendi içinizde; kararsızlık, çelişkiler, görüş ayrılığı, anlaşmazlık ve geçimsizlik gündeme gelebilir. Eğer bu olursa; daha esnek ve anlayışlı olmalısınız. Yeni iyileştirici yöntemler yararlı olabilir.