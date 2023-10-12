9 yeni film vizyona giriyor
Sinemaseverler bu hafta sonu sinema filmine doyacak. 13 Ekim Cuma günü itibariyle tam 9 film birden vizyona giriyor. İşte bu hafta vizyona girecek filmler ve konuları...
Güven Bana: Tefeciye borçlu olan Özcan ve Sercan, borçlarını ödemek için 150 bin Tl alacakları oldukları Müslüm dayılarının yanına gider. Dayıları tam parayı ödeyeceği sırada kalp krizi geçirerek ölür. Bu durum üzerine Özcan ve Sercan, dayılarının cebinden kendilerine ait olan parayı alıp, borçlarını ödemek için tefeciye giderler. Ancak burada onları büyük bir sürpriz bekler. Borçlarını ödeyecekken paranın sahte olduğunu öğrenen kardeşler, sahte paradan kurtulmak için onu aldıkları yere bırakmaya karar verir. Parayı bırakmak için cenaze evine gelen kardeşler, kendilerini bir maceranın içinde bulur.
Sur'da Devran: Beyaz bir güvercinin peşine takılan üç arkadaşın yol hikayesi anlatılmakta. Titi, Dodo ve Şaşo 90’lı yılların sonunda Diyarbakır’ın merkezinde, Sur’da yaşayan üç yakın arkadaştır. Kentin ve dönemin olanakları daha fazlasına imkan tanımadığından günü kurtarmaya çalışarak yaşarlar. Yerel dilin ve kültürün hakim olduğu hikaye, üç gençten Titi’nin yaşamına odaklanır. Titi evinin damında güvercin beslemektedir. Dodo ve Şaşo ile birlikte bir gün bir yarışma için güvercinleri serbest bırakırlar. Hava koşulları değişince bıraktıkları güvercinler geri dönmez. Buna çok üzülen 3 arkadaş kara kara ne yapacaklarını düşünürken yanlarına beyaz güvercin gelir. Ayağında bir telefon numarası yazılı olan bu güvercin, onların yaşamlarında -daha çok Titi’nin yaşamında- yepyeni bir pencere açar.
Keriz Parası: Film, 2021 yılının başında gerçekleşen ve bir Reddit forumunda alevlenip Wall Street'e büyük bir darbe vurmaya kadar giden GameStop vakasını konu ediniyor. Keith Gill, tüm birikimini GameStop hisselerine yatırarak ve bununla ilgili paylaşımlar yaparak yaşayan sıradan bir adamdır. Sosyal medyadaki paylaşımları patlayınca hem kendisinin hem de çevresindeki herkesin hayatı etkilenir. Bir hisse senedi tüyosu harekete dönüştüğünde, herkes zengin olur; ta ki milyarderler karşılık verene ve her iki tarafın da dünyası alt üst olana kadar.
Tehlikeli Sular: Film, annesi ve onun yeni erkek arkadaşıyla bir açık deniz tatiline çıkan Rose'un, yelkenlilerine bir grup silahlı adamın saldırması sonrası başından geçenleri konu ediniyor. Annesi ve onun erkek arkadaşıyla tekne gezisine çıkan Rose gezileri esnasında Derek'in gizli sırlarını öğrenir. Aynı zamanda bir grup silahlı kişiler tarafından rehin alınınca işler sarpa sarmaya başlar.