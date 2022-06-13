90'lı yılların efsanesiydi: Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı
90'ların unutulmaz çocuk programı 'Hugo ve Tolga Abi'nin Tolga Abisi Tolga Gariboğlu son hali ile şaşırttı.
90'lı yılların efsane programı Hugo'yu bilmeyen yoktur.
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Türk televizyonlarının interaktif yarışması Hugo'nun Tolga abisinin şimdilerde neler yaptığı merak edildi.
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TED ve ODTÜ gibi okullarda eğitim gören Tolga Gariboğlu, Hugo adlı karakterle hayatımıza 1993-2008 yılları arasında girdi.
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Hugo adlı kahramanın çeşitli zorlukları aşması için telefonun belirli tuşlarına basan çocukların en büyük yardımcısıysa programın sunucusu sempatik Tolga Abi’ydi.
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