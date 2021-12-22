90'lı yılların playboy güzeli kendisine gelen en ilginç teklifi açıkladı
1990'ların playboy modeli Lisa Ann, kendi podcast yayınında hayranlarından gelen en çılgın istekleri açıkladı.
Playboy modeli olarak ünlenen Lisa Ann, dişlerini çekip kendisine satmasını isteyen bir hayranından ürkütücü bir istek aldığında duyduğu korkuyu paylaştı.
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Amerikalı politikacı Sarah Palin'in parodisini yaparak ünlenen Lisa Ann, son dönemde spor ve sağlıklı yaşam içerikleriyle takipçilerine sesleniyor.
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'Dudes Do Better' isimli podcastinde kariyeri boyunca başına gelen tuhaf olayları anlatan Ann, sahnede performans sergilerken birinin kendisini ısırdığını iddia ettiği bir olay dahil olmak üzere hayranlarıyla yaşadığı ilginç karşılaşmaları paylaştı.
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Ann, podcastinin yeni bölümünde ise garip bir isteğin hikayesini takipçilerine anlattı.
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