93 kilo veren Pelin Öztekin denize girdi
Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, tüp mide operasyonu ile 93 kilo vermişti. Öztekin, tatilde deniz pozu verdi.
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.
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93 KİLO VERDİ!
Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin, ekim ayının son günlerinde çıktığı Kaş tatilinden paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Pelin Öztekin, tatilde denize girmeyi de ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun keyifli halleri dikkat çekti.
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"BEN ARTIK BÜYÜDÜM BABA"
Öte yandan Öztekin, babasının vefatından bir hafta sonra beraber çekilen karelerini yayınlayarak duygusal bir paylaşım yapmış ve şunları yazmıştı:
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